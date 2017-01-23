İstanbul'da elektrik kesintisi (26 Ocak Perşembe)

İstanbul'un Avrupa yakasındaki 7 ilçenin bazı bölgelerine 26 Ocak Perşembe günü elektrik verilemeyecek. BEDAŞ'tan yapılan açıklama'da yapılacak alt yapı çalışmasından dolayı bazı ilçelerimizde elektrik kesintisi yaşanacaktır dendi.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, Beylikdüzü'nde, 00.00-03.00 saatlerinde, Marmara Mahallesi İhlas Caddesi 240. Sokak'ta elektrik kesintisi yapılacak.

Esenler Turgut Reis Mahallesi Cengiz Topel Caddesi ile Çengel Caddesi 510, 447, 448, 497, 489, 493, 444, 511, 445 ve 446. sokaklara 09.00-12.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.

Büyükçekmece'de 09.00-12.00 saatlerinde Pınartepe Mahallesi Atatürk Caddesi Has Sokak, Atatürk Caddesi Gürkent Sokak ve Adalet 1 sokaklarına, 10.00-13.00 saatlerinde de Pınartepe Mahallesi Atatürk Caddesi ile Turgut Özal 1 Caddesi Cemre 1 Sokak'ta elektrik kesintisi yapılacak.

Silivri'de 09.00-12.00 arasında, Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Başkomutan Caddesi Helvacı ve Mis Çıkmazı sokaklara, 13.30-16.00 arasında Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesi Eczacı Cevdet Kınran ve Malkoç Çıkmazı sokaklara elektrik verilemeyecek.

Güngören'de 10.00-13.00 saatlerinde Merkez Mahallesi Azize Sokak, aynı saatlerde Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Vişne Sokak, Arnavutköy'de de 14.00-17.00 saatlerinde Haraççı Mahallesi, Haraççı Caddesi Hazal, Bilen, Vardar ve Yurt sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak.