İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak?

İstanbul için günlerdir konuşulan kar kapıya dayandı. İstanbul, çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı havanın etkisi altına girecek. Yağış 3 gün aralıklı olarak devam edecek. İşte haberin detayları...

İstanbul'un çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte çarşamba günü yağmur şeklinde gerçekleşecek yağışlar, öğle saatlerinde Çatalca-Silivri hattından itibaren kar yağışına dönüşecek. Akşam saatlerinden itibaren ise kar yağışı tüm kenti etkisi altına alacak. Çarşamba gündüz saatlerinde hava sıcaklığı en az 3, en fazla 5 derece olarak hissedilecek.



Çarşamba günü ayrıca, kuzey-kuzeydoğu yönünden saatteki hızı 30-60 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar esecek.



İstanbul'da kar yağışı perşembe, cuma ve cumartesi günleri aralıklı olarak devam edecek. Hava sıcaklıkları perşembe günü en düşük 1 en yüksek 3, cuma günü en düşük eksi 2, en yüksek 2, cumartesi günü en düşük eksi 3, en yüksek 3 derece olması bekleniyor.

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Bu arada, beklenen kar yağışının, bu ayın ilk haftasında İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı gibi olması öngörülmüyor.



Kar yağışının yüksek kesimlerde 15 santimetre, alçak ve sahil kesimlerde 3-5 santimetre arasında olacağı tahmin ediliyor.



Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi nedeniyle gece ile sabah saatlerinde buzlanma ve don beklenen İstanbul'da, kar yağışı pazar günü etkisini yitirecek.

YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Yurdumuzun yarın (24.01.2017 Salı günü) sabah saatlerinden itibaren güneybatı kesimlerden başlayarak Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı havanın, Çarşamba günü ise Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yeni bir yağışlı sistemin daha etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Yarın batı bölgelerimizin çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur, iç kesimlerinde yükseklerde karla karışık yağmur şeklinde olacağı bekleniyor.

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Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava ile birlikte yağışların yurt geneline yayılacağı; Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Akdeniz ile Iğdır dışında yağış meydana geleceği, yağışların Kıyı Ege ile Marmara'nın güneybatısında kuvvetli yağmur ve sağanak, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimleri ile zamanla Marmara bölgesinde kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

26 OCAK PERŞEMBE, 27 OCAK CUMA VE 28 OCAK CUMARTESİ GÜNLERİ

Soğuk ve yağışlı sistemin Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege dışında ülke genelinde etkili olmaya devam edeceği, yağışların Akdeniz kıyı kesimi ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur diğer yerlerde kar şeklinde olacağı bekleniyor.

İstanbul'da Çarşamba sabaha karşı yağmur şeklinde başlayacak yağışın öğleden sonra kentin batısında Silivri-Çatalca hattında akşam saatlerinden sonra ise il genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışına geçeceği ve Cumartesi günü akşamına kadar aralıklarla etkili olacağı ve yerde 10-20 cm civarında örtü ve yükseklik yapabileceği tahmin ediliyor.

Ankara'da kar yağışının Çarşamba günü sabah saatleri ile akşam saatlerinde meydana geleceği ve Perşembe akşamına kadar devam edeceği Cuma günü etkisini azaltacağı tahmin ediliyor.

Soğuk ve yağışlı sistemin 29 Ocak Pazar günü doğu bölgelerimizde etkili olmaya devam ettikten sonra yurdumuzu terk etmesi bekleniyor.

Halen mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının Çarşamba günü Marmara Bölgesinde ve önümüzdeki hafta başına kadar yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hissedilir derecede (8 ila 10 derece) azalarak mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde meteorolojik açıdan kuvvetli hava olaylarının yaşanacağı (Kuvvetli sağanak yağış, yoğun kar yağışları, ani sıcaklık değişimleri, kuvvetli buzlanma, don vb) beklendiğinden, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları; Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel günlük rapor ve meteorolojik uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir.