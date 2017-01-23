Katliam nedeni boşanma senedi

Kocaeli’nde kayınvalide ve baldızın ölümüne neden olan aile katliamının arkasından, miktarı yükseltilen boşanma senedi çıktı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde geçen hafta pazartesi akşamı ayrı yaşadığı eşinin kaldığı ailesine ait evi basan Uzman Çavuş Alper Deveci tartıştığı aileyi kurşun yağmuruna tuttu. Kayınvalidesi Nurhan Yakıcı ve baldızı Aynur Bozan'ı öldüren Deveci Adana'da teslim olup tutuklandı. Katliamın nedeni ise "boşanma senedi" çıktı. İddiaya göre; geçinemediği eşinden ayrılmaya karar veren Deveci, boşanma karşılığında eşine senet verdi. Ancak Alper Deveci'den habersiz, senetlere anlaştıkları rakamdan fazla miktar yazan Aynur Deveci, ardından icra işlemi başlattı. Bu duruma sinirlenen Alper Deveci de olay gecesi alkol aldıktan sonra evi basıp katliam yaptı.