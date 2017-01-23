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'nun bileği kırıldı

AA
  • Giriş Tarihi: 22.1.2017 18:28 Güncelleme Tarihi: 23.1.2017 02:14
Kenan Sofuoğlu'nun bileği kırıldı
Kenan Sofuoğlu'nun bileği kırıldı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü antrenmanda yapan dünya şampiyonu 'nun sağ bilek eklem bölgesinde kırık oluştu.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda 5'inci şampiyonluğunu nan Sofuoğlu, 26 Şubat'ta Avustralya'da başlayacak yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürdüğü Akyazı ilçesindeki kendi adını taşıyan pistte kaza geçirdi.

, yaptığı açıklamada, sezonun ilk antrenmanını yaparken ikinci turda talihsiz bir kaza yaşadığını belirterek, sağ bilek eklem bölgesinde kırık oluştuğunu söyledi.

"Bu nedenle, gelecek hafta İspanya ve Portekiz'de gerçekleştirilecek resmi testlere de katılamayacağım" diyen Kenan Sofuoğlu, MR sonuçlarını İtalya'da bulunan takım doktoruna göndereceğini ve oradan gelecek tavsiyeler doğrultusunda tedavi sürecini devam ettireceğini kaydetti.

Sofuoğlu, sezona hazır olmak için tedavi sürecini en iyi şekilde geçirmek istediğini de sözlerine ekledi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Kenan Sofuoğlu bugün antremanlarda kaza yaptı ve sağ bileğinde kırık var italyada ki doktorlardan gelecek bilgiye göre ameliyat olup olmayacağı belli olacak.

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