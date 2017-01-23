Nusaybin’de silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay, 16.30'da ilçe merkezinde bulunan Lozan Caddesi Demokrasi Parkı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında yaşanan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.



Olayda, 4 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alınan yaralılardan 2'si yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bölgede incelemelerde bulunan polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.