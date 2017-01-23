X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Nusaybin’de silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Nusaybin’de silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

İHA
  • Giriş Tarihi: 23.1.2017 19:12
Nusaybin’de silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
Nusaybin’de silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay, 16.30'da ilçe merkezinde bulunan Lozan Caddesi Demokrasi Parkı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında yaşanan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda, 4 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alınan yaralılardan 2'si yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bölgede incelemelerde bulunan polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.