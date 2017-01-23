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belgelerin verilme süresini uzattı

ANKA
  • Giriş Tarihi: 23.1.2017 19:11
SGK belgelerin verilme süresini uzattı
SGK belgelerin verilme süresini uzattı

Sosyal Güvenlik Kurumu (), bugün sona erecek olan Aralık 2016 tarihine Ait Aylık ve Hizmet Belgeleri'nin verilmesi süresini 25 Ocak Çarşamba günü saat 23.59'a kadar uzattı.

Sosyal Güvenlik Kurumu, verilmesi için son günü bugün olan Aralık 2016 tarihine Ait Aylık ve Hizmet Belgeleri'nin, e-Bildirge uygulamasının Chrome ve FireFox internet tarayıcılarında hizmet verememesi nedeniyle verilmediği anlaşıldığından, süreyi uzattı.

Chrome ve Firefox tarayıcılarını kullanan işverenlerin mağduriyetinin önlenmesi amacıyla ve Hizmet Belgeleri'nin verilmesinin son günü, 25 Ocak Çarşamba günü saat 23.59'a kadar uzatıldı. Bu tarihe kadar verilen 2016 Aralık ayına ait Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri yasal süresi içinde verilmiş sayılacak.

Ayrıca, yapılan açıklamada işverenlerin ileriki dönemlerde İnternet Explorer tarayıcısını kullanmaları halinde Aylık Prim Hizmet Belgelerinin e-Bildirge kanalıyla verilmesinde sorun yaşamayacakları belirtildi.

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