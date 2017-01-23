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de facia!

İHA
  • Giriş Tarihi: 22.1.2017 22:12 Güncelleme Tarihi: 23.1.2017 01:48
Yazlık evde facia!
Yazlık evde facia!

'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bulunan bir de iki gencin cesedi bulundu.

'ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Sultanköy Mahallesi'ndeki bir de iki gencin cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre, Sultanköy'deki yazlığa gelen Mustafa Tolunay E. (19) ve Ecenur Z. (22) adlı iki arkadaştan bir süre haber alamayan arkadaşlarının polis ve jandarmaya haber vererek yardım istemesi üzerine eve giden jandarma ekipleri yazlıkta iki gencin cansız bedeni ile karşılaştı.

İlk belirlemelere göre gençlerin yazlık içerisinde yaktıkları ve buna bağlı olarak karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettikleri tespit edildi.

Jandarma ekipleri ve nöbetçi cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından gençlerin cansız bedenleri önce incelenmek üzere Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi Morgu'na ardından da kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgu'na sevk edildi.
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor

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