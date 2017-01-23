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Zatürreeyi teşhis eden ceket

DIŞ HABERLER
  • Giriş Tarihi: 23.1.2017
Zatürreeyi teşhis eden ceket
Zatürreeyi teşhis eden ceket

Ugandalı bir mühendis, dünyada çocuk ölümlerine en çok neden olan zatürree hastalığını doktorlardan daha hızlı teşhis eden akıllı bir ceket geliştirdi. Büyükannesini geç teşhis edilen zatürree hastalığı nedeniyle kaybeden 26 yaşındaki telekomünikasyon mühendisi Olivia Koburongo'nun geliştirdiği ceketin içindeki sensörler akciğerlerin sesini algılıyor ve toplanan veriler akıllı telefonlardaki bir uygulamaya analiz için gönderiliyor. Bu sayede hastalık doktorlardan üç kat daha hızlı teşhis ediliyor.

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