Babasını tinerle yaktı

Bursa’da tartıştığı babasını tinerle yakan şahsın yargılanmasına başlandı.

Olay, 26 Kasım 2016 günü merkez Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesi Kurşunlu yolu üzerinde meydana geldi. Hasan C. (41), babası Hüseyin C. (67) ile evinin bahçesinde tartıştı. Hüseyin C., üzerine tiner döktüğü babasını ateşe verdi. Can havliyle banyoya koşan Hüseyin Cesur, kendisini söndürürken, olayın ardından oğlu tutuklandı.



Bursa 4. Ağır Ceza Mahkamesi'nde 'yakın akrabayı kasten öldürmek' suçundan hakkında 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan Hasan C., hakim karşısına çıktı. Hasan C, "Olay günü babamla tartıştım. Sonra yerde tiner görüp kendisine fırlattım. Ardından çakmağı çaktım. Tineri fırlattığım sırada babamın orada olup olmadığını hatırlamıyorum" dedi.



Baba Hüseyin C. ise, "12 yıldır birlikte olduğum F.G. ile birlikte eve geldim. Oğlumun evinden ekmek ve tencereyi aldık. Evin tam ortasında oğlumla karşılaştık. F.G, çocukları sorunca, oğlum ters cevap verdi. Tartışmaya başladık. Elindeki tineri önce evin önüne döktü. Sonra 'sizi de yakacağım' deyip tineri üzerime fırlattı. O ara ben alev aldım. Hasan'ın evine gidip duşun altına girerek kendimi söndürdüm. Şikayetçi değilim" diye konuştu.



Mahkeme heyeti, F.G.'yi şahit olarak dinledikten sonra, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.