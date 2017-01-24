‘Protein tozu’ dedi bonzai maddesi çıktı

Atatürk Havalimanı’nda Hong Kong’dan gelen Esra S.’nin valizinde iki protein tozu kabında 6 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Maddenin bir kilosuyla 900 kilo bonzai üretildiği belirtildi

İstanbul'da narkotik polisleri 20 Ocak'ta Atatürk Havalimanı'nda Hong Kong'dan gelen Esra S. isimli kadını hareketlerinden şüphelenerek gözaltına aldı. Havalimanındaki polis noktasına götürülen E.S.'nin valizinde iki protein tozu kutusunda Türkiye'de ilk kez rastlandığı ifade edilen 6 kilogram "MDMB" adlı uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi. Kadın, ele geçen tozun "protein tozu" olduğunu ve maddeyi kendisine sevgilisinin gönderdiğini savunurken, laboratuvar incelemesinde maddenin sentetik kannabinoid olduğu belirlendi. Polis, değeri 12 milyon TL'yi bulan bu maddenin bir kilosuyla 900 kilo bonzai üretilebileceğini açıkladı. Kadın tutuklanırken, Hong Kong'da görüştüğü kişinin yakalanması için gerekli yazışmalar yapıldı. Öte yandan İstanbul Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü 4 günde farklı ilçelerde yaptığı operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. 16 Ocak'ta Fatih'te yapılan ilk operasyonda, A.A.'ya ait adreste 1.5 milyon TL'lik 2.6 kilogram uyuşturucu madde ile 1 adet Uzi silah, 1 tabanca ele geçirildi. 17 Ocak'ta ise Küçükçekmece'de bir rezidansa baskın yapıldı. 450 bin TL'lik "hibrit esrar" olarak da bilinen ve "skunk" adı verilen uyuşturucu yakalandı. 3 şüpheli aranıyor. 19 Ocak'ta ise Bayrampaşa'da uyuşturucu kuryeliği yapan taksi şoförü M.K. ile Arnavut kökenli iki şüphelinin buluşacağı bilgisi üzerine operasyon yapıldı. Dedektör köpek Figo, 1 milyon 250 bin TL'lik 41 kilogram uyuşturucu buldu. 3 şüpheli gözaltına alındı. Atatürk Havalimanı'ndaki dahil 4 operasyonda piyasa değeri 15 milyon TL olan uyuşturucu ele geçirilmiş oldu.