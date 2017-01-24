Sağlık Bakanlığı’ndan reçetelere ‘antibiyotik’ ayarı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, grip ve nezlede antibiyotik kullanmanın gereksiz olduğunu belirterek "Mikroplar direnç kazanıyor. Genleri değişiyor. Antibiyotikleri gereksiz kullanmaya devam edersek işe yaramayacak. Dünya antibiyotiksizleşme çağına başlıyor. Test yapılmadan antibiyotik yazılamayacak" dedi. "Akılcı Antibiyotik Kullanımı" programında konuşan Bakan Akdağ, Türkiye'nin antibiyotik kullanımında 40 Avrupa ülkesi arasında birinci sırada yer aldığını açıkladı. Bakan Akdağ şöyle konuştu: "Bakanlık olarak antibiyotiklere yılda 1 milyar lira ödüyoruz. Grip ve nezlede antibiyotik kullanımı yanlış. Vatandaş, doktoru antibiyotik yazmaya zorlamamalı." Antibiyotiklerin virüslerde etkili olmadığını kaydeden Bakan Akdağ, "Antibiyotik bazı mikroplar için etkili. Beta ise mikroptur. Artık grip veya nezle gibi vakalarda virüs mü mikrop mi etkili bunu 5 dakikada tespit edilebileceğiz. Beta mikrobu çıkarsa antibiyotik yazılacak. Değilse yazılmayacak. Toplumsal bir problemle karşı karşıyayız. Doktorun neden antibiyotik yazıp yazmadığını elektronik olarak da tespit edeceğiz" şeklinde konuştu.



İLAÇ STOKLAYANA EN AĞIR CEZA

20 Şubat'ta ilaçlara zam yapılacağının açıklanmasının ardından bazı ilaç firmalarının piyasaya ilaç sürmeyi yavaşlattığı iddialarını da değerlendiren Bakan Akdağ, "Sektörü sürekli takip ediyoruz. İlaç stoklayanlar tespit edilmesi halinde en ağır şekilde cezalandırılacak" diye konuştu.