Türkiye genelinde kar yağışı ne zaman başlayacak? Afyonkarahisar’da kar yağışı başladı

Meterolojinin günlerdir uyarıları faydalı olmaya devam ediyor... Afyonkarahisar’da öğleden sonra başlayan kar yağışı sonrası kent beyaza büründü. Peki Türkiye genelinde kar ne zaman etkisini gösterecek? İşte detaylar haberimizde

Öğlen saatlerinden sonra etkili olan kar yağışı sonrası kent adeta beyaz bir örtü ile kaplandı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan kentte özellikle trafikte zaman zaman olumsuzluklar meydana geldi. Yağışın gece boyunca ve yarın aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan, yağış ile birlikte hava sıcaklıklarında da hissediler derecede düşüş yaşandı.

AKOM'dan İstanbullular için bir uyarı daha yapıldı. Açıklamada, yurt genelinin yarın Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği bildirildi.

İstanbul'da da perşembe günü kar yağışının başlayacağı belirtildi.



İstanbul başta olmak üzere yurdumuz bugün Orta Akdeniz, çarşamba günü ise Balkanlar üzerinden gelmekte olan (Sibirya kökenli) soğuk ve yağışlı havanın etkisiz altına girecek.

Hava sıcaklıklarının 8 ila 10 derece birden azalacağı ve ocak ayı sonuna kadar da mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Kar yağışı geliyor

İstanbul'da kar yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olacak



AKOM'dan yapılan açıklama, "Yurdumuzun Çarşamba günü Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. İstanbul'da perşembe kar başlayacak" denildi.

Ayrıca, "Kar yağışının yoğun olduğu günlerde toplu ulaşım araçlarını kullanın" uyarısı yapıldı.

İstanbul genelinde yarın öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olacak.

AA muhabirinin Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, şehir genelinde etkili olması beklenen kar yağışıyla hava sıcaklığının yaklaşık 7 derece düşmesi bekleniyor.

Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur şeklinde başlayacak olan kar yağışı gecenin ilk saatlerinden itibaren tüm şehri etkisi altına alacak.

Ayrıca Çarşamba günü hızı saatte 60 kilometreye kadar ulaşan kuvvetli poyraz bekleniyor.

İstanbul genelinde Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri de aralıklarla yağması beklenen kar yağışı şehrin kuzey ve yüksek kesimlerinde 15, sahil kesimlerinde ise 5-10 santimetre arasında bir kalınlığa ulaşacak.

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden "kar" önlemi

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü (AKOM) de meteorolojiden alınan ihbar doğrultusunda, yarın saat 13.00'ten itibaren kent genelinde beklenen kar yağışına hazırlıklı olacak. Bu kapsamda AKOM, 7 bin personel ve bin 347 aracın katılacağı tüm birimleri ile görev yapacak.

Pazar günü şehri terk etmesi beklenen kar yağışının, bu ayın ilk haftasında İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı gibi olması beklenmiyor.