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Uçurumdan düşen nişanlı çift hayatını kaybetti

AA
  • Giriş Tarihi: 24.1.2017 03:22
Uçurumdan düşen nişanlı çift hayatını kaybetti
Uçurumdan düşen nişanlı çift hayatını kaybetti

'ın ilçesinde yaklaşık 100 metrelik uçurumdan deniz kıyısına düşen nişanlı çift yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, esnaf Özgür Ö. (32) ile özel bir firmada çalışan nişanlısı Zeynep Nida S. (32) ve bir arkadaşı, -Kandilli karayolu Köseağzı mevkisine geldi.

Araçtan inen bu kişilerden nişanlı çift arasında tartışma çıktığı iddia edildi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybeden Özgür Ö. ve Zeynep Nida S, yaklaşık 100 metrelik uçurumdan deniz kıyısına düştü.

Çiftin arkadaşının çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kıyıda buldukları Özgür Ö. ve Zeynep Nida S'nin öldüğünü belirledi.

Ereğli Devlet Hastanesi morguna gönderilen cesetlere otopsi yapılacağı öğrenildi.

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