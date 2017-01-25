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ARKADAŞINA GÖNDER 29 Ocak’ta nikahları vardı: Ölüm ayırdı
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29 Ocak’ta nikahları vardı: Ölüm ayırdı

İHA
  • Giriş Tarihi: 25.1.2017 12:19 Güncelleme Tarihi: 25.1.2017 12:20
29 Ocak’ta nikahları vardı: Ölüm ayırdı
29 Ocak’ta nikahları vardı: Ölüm ayırdı

Kayseri’nin Garipçe mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 29 Ocak Pazar günü nikah için gün alan genç çift hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre dün akşam saatlerinde Avanos'tan Kayseri'ye giden nişanlı Cenk Ay (28) ve Özgül Köylü'nün (27) içinde bulunduğu 20 SU 093 plakalı otomobil Kayseri'nin Garipçe mevkiinde kaza yaptı. Otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada yaralanan genç çifte ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptı. İlk müdahalenin ardından Cenk Ay ve Özgül Köylü, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi altına alındı. Kazada yaralanan 27 yaşındaki anaokulu öğretmeni Özgül Köylü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Cenk Ay'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

29 OCAK'TA NİKAHLARI VARDI

Genç çiftin Avanos Belediyesi Nikah Memurluğuna müracaat ettiği ve 29 Ocak Pazar günü nikah kıydırmak için gün aldıkları öğrenildi. Genç çiften ise geriye sadece mutluluk fotoğrafları kaldı.

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