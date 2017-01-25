463 sefer iptal oldu

Türk Hava Yolları, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanları'ndan yapacağı 327 seferini iptal etti. Diğer hava yollarının iptalleri ile iptal edilen sefer sayısı 463 oldu.

Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kapasite yüzde 20 azaltılınca THY, 26-27 Ocak 2017 tarihlerinde 327 seferini iptal ettiğini duyurdu. Türk Hava Yolları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda "26-27 Ocak 2017 tarihlerinde, 'İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen' meydanlarında beklenen meteorolojik hadise (kar yağışı) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir. İptal duyuruları anlık olarak güncellenemediğinden uçuşunuzun son durumunu web sitemizdeki kalkış-varış uygulamasından kontrol etmenizi tavsiye ederiz " denildi.

Pegasus Hava Yolları'da internet sitesinden yaptığı duyuruda "Yurt genelinde ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında olumsuz hava muhalefeti nedeniyle, aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir. Yoğun hava muhalefetinden dolayı tüm seferlerimizde aksaklıklar /gecikmeler yaşanabilmektedir. " diyerek yolcularını uyardı, Pegasus Hava Yolları da 110 seferini iptal etmek zorunda kaldı. Atlasglobal Hava Yolları 20, Onurair'in ise 6 seferini iptal ettiği öğrenildi.

Beklenen kar yağışı öncesi Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Atatürk Havalimanı'nda bu gece yarısından itibaren kapasitenin yüzde 20 azaltılacağını bildirmişti. Olumsuz hava şartları nedeniyle Sabiha Gökçen Havaalanı'nda da aynı şekilde seferlerin 26-27 Ocak tarihlerinde yüzde 20 azaltılacağı öğrenildi. DHMİ, "26 Ocak 2017 Perşembe günü 00.01'den 23.59 saatlerini kapsayan tüm gün boyunca Atatürk Havalimanı'nda uçak seferleri beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle yüzde 20 oranında azaltılmıştır. Yolcularımızın bilet aldıkları havayolu kuruluşları ile irtibata geçmeleri tavsiye olunur " açıklaması yaptı.