Ardahanlı besicinin dördüz buzağı sevinci

Ardahan'da simental ırkı bir ineğin dördüz buzağı doğurması, şaşkınlığa neden oldu.

Merkeze bağlı Tepesu köyünde besici Ayhan Atak'a ait simental ırkı ineğin doğum sancısı başlayınca durum veterinere bildirildi.

Köyde veteriner hekim kontrolünde normal ve sağlıklı bir doğum yapan inek, bir batında 2 dişi ve 2 de erkek buzağı dünyaya getirdi.

Doğum, ineğin sahibi Atak'ı sevindirdiği kadar şaşkınlık yaşamasına da yol açtı.

Besici Ayhan Atak, çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Ben ineğimin ikiz doğum yapacağını ya da hasta olabileceğini sanıyordum. Böyle bir şey beklemiyordum. Veteriner de 'bir ihtimal ikiz olabilir' dedi. Ama dördüz olacağını kimse beklemiyordu." diye konuştu.

Buzağıları için anne sütünün yeterli olmadığını belirten Atak, buzağıların süt ihtiyacını diğer ineklerle gidermeye çalıştığını, bunun da masraflı olduğunu söyledi.

2 erkek 2 de dişiden oluşan buzağılar, diğer buzağılar gibi emzirme biberonu olan podok ile emzirilecekleri anı bekliyor.

- "Türkiye'de de çok nadir karşılaşılan bir durum"

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Turgay Şişman da böyle bir doğumla ilk kez karşılaştığını söyledi.

- "Türkiye'de de çok nadir karşılaşılan bir durum"

Özellikle dördüz doğumun Simental ırkından beklenen bir doğum olmadığını vurgulayan Şişman, şöyle konuştu:

"Danaların tamamı simental melezi. Bu durum normalde neredeyse hiç karşılaşılmayan bir durum. Ben Ardahan'da ilk kez böyle bir durumla karşılaştım. Çünkü ikiz beklemek bile nadirdir Simental ırkından. Bu doğum sadece Ardahan'da değil, Türkiye'de de çok nadir karşılaşılan bir durum. Özellikle simental ırkı doğum konusunda çok nazlı bir ırk. Doğumdan sonra gebe kalma oranı oldukça düşük. Bu durum bizi de sıkıntıya sokmakta."

Turgay Şişman, buzağıların son derece sağlıklı ve büyümeye elverişli olduklarını da sözlerine ekledi.