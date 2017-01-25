Belgrad Ormanı'nda işaretlenen ağaçların sırrı çözüldü

Orman Bölge Müdürlüğü Belgrad Ormanı'nda işaretlenen ağaçlarla ilgili açıklama yaptı. İşaretlemelerin müdürlük tarafından koruma amacıyla yapıldığı belirtildi.

Orman Genel Müdürlüğü tartışmalara neden olan "Belgrad Ormanı'nda Ağaçlara Kırmızı İşaret" başlıklı haberi ile ilgili olarak bir açıklama yayınladı. İşaretlemelerin müdürlük tarafından koruma amacıyla yapıldığı belirtilerek şunlara değinildi: "Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğünce 2016 Yılı Doğal Gençleştirme programında bulunan habere konu olan sahada yapılan işaretleme, ağaçların bol tohum tutması ve idare süresinin sonuna kadar meşcerede kalacak ve meşcere artımını üzerinde toplayacak, iyi bir büyüme gösteren, simetrik bir tepeye sahip, herhangi bir yara veya kusur göstermeyen, doğal dal budanması sonucunda ince dallı, düzgün, silindirik ve kaliteli gövdeye sahip olduğu için bu ağaçlar korunmak amacıyla işaretlenmiştir.Ayrıca bu sahadaki bazı ağaçlarda Orman Amenajman planlarının uygulanmasına ait usul ve esaslar tebliği doğrultusunda hazırlanan Orman Amenajman haritalarındaki bölmesınır numaralarının tanımı amacıyla arazi üzerindeki işaretlenmesi yapılmıştır. Yapılan İşaretlemelerin haberin içeriğiyle ilgisi olmayıp, işaretli ağaçların kesilmesi söz konusu değildir"