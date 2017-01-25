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Elektrik tellerini çalarken öldü

SEBAHATTİN ALP
  • Giriş Tarihi: 25.1.2017
Elektrik tellerini çalarken öldü
Elektrik tellerini çalarken öldü

Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Tosunlar Mahallesi'nde elektrik trafosunun direğinde bir erkek cesedi görenler, jandarmayı aradı. Bu ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve elektrik dağıtım şirketinin görevlileri, itfaiyenin de yardımıyla cesedi indirdi. Yapılan incelemede cesedin, akıma kapılarak ölen 58 yaşındaki Osman Demirel'e ait olduğu belirlendi. Direğin dibinde bir tel makası bulan jandarma, Demirel'in elektrik tellerini kesip çalmak isterken akıma kapıldığını belirledi. Demirel'in cesedi otopsi yapılmak üzere, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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