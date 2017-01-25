İstanbul'un konut alanında hareketli ilçelerinden olan Esenyurt, sağlık turizmiyle de atağa kalkıyor. Üç yıl önce şans eseri bulunan termal suyla, belediye kısa süre içinde ilçede bir termal tesisi faaliyete soktu, ikinci tesis ise tamamlanmak üzere. Saadetdere Mahallesi'nde bulunan termal tesisin olduğu yere yakın bulunan bir arsa büyük bir otel firması tarafından satın alındı. Termal tesislerden biri İstanbul Üniversitesi'ne diğeri ise Esenyurt Üniversitesi'ne bağlanacak. "Esenyurt kaplıcalar diyarı olacak" diyen Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, termal suyun bulunmasıyla birlikte binlerce İstanbullu'nun kaplıca tedavisi için uzak illere gitmesine gerek kalmayacağını kaydetti.