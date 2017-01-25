X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER İDO ve BUDO seferleri iptal
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

ve seferleri iptal

DHA
  • Giriş Tarihi: 25.1.2017 07:27 Güncelleme Tarihi: 25.1.2017 07:31
İDO ve BUDO seferleri iptal
İDO ve BUDO seferleri iptal

İstanbul Deniz Otobüsleri() ve Bursa Deniz Otobüsleri() olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

İDO'nun iptal ettiği dış hat seferleri şöyle;

06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

BUDO ise şu seferlerini iptal etti:

07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)

08.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece)

10.30daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya)

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.