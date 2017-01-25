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'da yağışı ne zaman başlayacak?

AA
  • Giriş Tarihi: 25.1.2017 08:36 Güncelleme Tarihi: 25.1.2017 08:38
İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak?
İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak?

 genelinde bugün öğle saatlerinden itibaren  yağışı etkili olacak. Ayın ilk günlerinde yağan yoğun ndan sonra bugün için önemli uyarılarda bulundu.

AA muhabirinin Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, şehir genelinde etkili olması beklenen yağışıyla hava sıcaklığının yaklaşık 7 derece düşmesi bekleniyor.

Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur şeklinde başlayacak olan gecenin ilk saatlerinden itibaren tüm şehri etkisi altına alacak. Ayrıca Çarşamba günü hızı saatte 60 kilometreye kadar ulaşan kuvvetli poyraz bekleniyor.

İstanbul genelinde Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri de aralıklarla yağması beklenen kar yağışı şehrin kuzey ve yüksek kesimlerinde 15, sahil kesimlerinde ise 5-10 santimetre arasında bir kalınlığa ulaşacak.

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Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü () de meteorolojiden alınan ihbar doğrultusunda bugün saat 13.00'ten itibaren kent genelinde beklenen kar yağışına hazırlıklı olacak. Bu kapsamda AKOM, 7 bin personel ve bin 347 aracın katılacağı tüm birimleri ile görev yapacak.

Pazar günü şehri terk etmesi beklenen kar yağışının, bu ayın ilk haftasında İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı gibi olması beklenmiyor.

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