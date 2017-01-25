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Küre Dağları’nda siyah yaban kedisi görüntülendi

  • Giriş Tarihi: 25.1.2017 17:05 Güncelleme Tarihi: 25.1.2017 17:27
Küre Dağları’nda siyah yaban kedisi görüntülendi
Küre Dağları’nda siyah yaban kedisi görüntülendi

Bartın ile Kastamonu sınırları içerisinde yer alan Küre Dağları Milli Parkında siyah yaban kedisi görüntülendi.

Orman ve Su İşleri Bartın Şube Müdürlüğü Bartın Şubesi, Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü ve Bartın Üniversitesi arasında 2 yıl önce başlatılan 'Küre Dağları Milli Parkı Fauna Çeşitliliğinin Arşivlenmesi' projesi kapsamında yerleştirilen fotokapanlarla siyah yaban kedisi görüntülendi. Bölgede bir ilk olan siyah yaban kedisinin türünün belirlenmesi için çalışmalara başlanırken, müdürlük tarafından bölgeye kafesler yerleştirildi. Kafesler yardımıyla yakalanacak olan kedi daha sonra incelemeye alınacak.

İLK KEZ SİYAH YABAN KEDİSİ GÖRÜNTÜLENDİ

Fotokapanlarla şu ana kadar, boynuzlu engerek yılanı, karaleylek, çakal, tilki, yaban kedisi, su samuru, erkek ve dişi karaca, yaban domuzu ve ayı görüntülediklerini hatırlatan Küre Dağları Milli Park Müdürü Ahat Deliorman, ilk kez görüntülenen siyah yaban kedisi görüntüsünün önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

Küre Dağları Milli Parkında daha önceden de yaban kedileri görüntülenmişti. Siyah yaban kedisi ise ilk kez görüntülere girdi.

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