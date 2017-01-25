Meteoroloji verilerine göre yurtta 5 günlük hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle:

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Adana, Mersin ve Karaman dışında kalan bütün bölgelerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneybatısı ile Manisa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Kıyı Ege ile Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı Marmara'da 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

İstanbul: Çok bulutlu ve yağmurlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı 5

İzmir: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı (Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor) 11

Bursa: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri ile zamanla il geneli kar yağışlı 6

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusu sağanak yağışlı 16

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 9

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 10

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı -2

Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu 9