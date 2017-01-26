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28 Ocak'ta İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler

AA
  • Giriş Tarihi: 26.1.2017 09:57
28 Ocak'ta İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler
28 Ocak'ta İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler

Ataşehir ve Kartal'ın bazı mahalleleri 28 Ocak'ta elektrik alamayacak

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ataşehir'de 09.30-11.30'da, Ferhatpaşa Mahallesi Anadolu, Yeditepe, 6, 4 ve 9'uncu, Mareşal Fevzi Çakmak, 15, 17, 38, 31, 27, 35 ve 33'üncü sokaklar, 14.00-16.00'da, Kayışdağı Mahallesi Akdeniz Sokağı, Ferhatpaşa Mahallesi Toplum, 77 ve 46'ncı, Ulu Önder, Seyitnizam, Mareşal Fevzi Çakmak, 51, 44, 47, 49 ve 48'inci sokaklar ile Mevlana Mahallesi Akdeniz Sokağı'nda elektrik kesintisi uygulanacak.

Kartal'da da 09.00-11.00'de, Hürriyet Mahallesi Dekor, Saadetli, Adnan Kahveci ve Turna sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.

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