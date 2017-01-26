Adana'da depoda yangın!

Adana'da Seyhan ilçesinde plastik eşya deposunda büyük bir yangın çıktı. Fabrika çalışanları da itfaiye ekiplerine yardım etti. Ekipler, yangının, yakın bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Seyhan ilçesindeki Şakirpaşa Mahallesi'ndeki plastik masa ve sandalye gibi eşya satışı yapan firmaya ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilen Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile depo çalışanlarının müdahale ettiği yangın hızla büyüdü.



YAKININDA AKARYAKIT İSTASYONU VAR



Ekipler, yangının, yakın bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor. Öte yandan, yangın nedeniyle D-400 karayolunda trafik kontrollü olarak veriliyor.



Kentin birçok noktasından yangın nedeniyle oluşan dumanlar görülüyor.