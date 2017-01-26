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Bolu Dağı’nda yoğun kar yağışı

İHA
  • Giriş Tarihi: 26.1.2017 11:25
Bolu Dağı’nda yoğun kar yağışı
Bolu Dağı’nda yoğun kar yağışı

Bolu’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırırken, Bolu Dağı D-100 ve TEM Otoyolu mevkiileri beyaza büründü.

Bolu Dağı D-100 karayolu ve TEM Otoyolu mevkiileri sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyazlara büründü. Meteoroloji yetkilillerinin daha önceden uyardığı kar yağışına hazırlıklı olan karayolları ekipleri sabah saatlerinden itibaren ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşannaması için tuzlama ve kar küreme çalışmalarına başladılar. Yetkililer sürücüleri aşırı hız ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları hususnda uyararak, araçlarında mutlaka zincir ve çekme halatı bulundurmalarını istedi.

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