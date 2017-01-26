Evinin önünde tabancayla öldürüldü

Adana’da bir kişi evinin önünde tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi 70310 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan Toksöz (32), evinin önünde henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Toksöz, tartıştığı kişiler tarafından tabancayla karnından vuruldu. Yaralanan Toksöz, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Adana Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Polisler olayla ilgili çalışma başlatıp kaçan şahısların kimliklerini belirlendi. Cinayetin alacak verecek meselesi yüzünden işlendiğini tespit eden polis, şahısları yakalamak için çalışma başlattı.