Hava durumuna göre kar yağışı ne kadar devam edecek? - İşte saatlik hava durumu

Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarılarının ardından İstanbul, Ankara, Konya, Bursa, Trabzon, Sakarya, Samsu, Diyarbakır ve Kocaeli başta olmak üzere birçok ilde kar yağışı başladı. Hava sıcaklıklarının birden düştüğü yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? Saatlik hava durumunu bu başlık altında sizler için derledik. İstanbul ve Ankara'da kar yağışı ne kadar devam edecek? İşte saatlik hava durumu..

Meteoroloji ve AKOM tarafından yapılan son dakika uyarılarının ardından Türkiye genelinde beklenen kar yağışı İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Trabzon, Diyarbakır, Sinop, Samsun ve Kocaeli başta olmak üzere başladı. Yurt genelinde hava durumu merak edilirken ''kar yağışı ne kadar sürecek?'' sorusunun cevabı da merak konusu oldu. 5 günlük hava durumu raporuna göre ise İstanbul ve Ankara'da kar yağışı pazar gününe kadar devam edecek. Peki diğer illerde saatlik hava durumu nasıl olacak? İşte tüm detaylar...



İSTANBUL, ANKARA VE BURSA'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?



Meteoroloji'nin derlediği 5 günlük hava durumuna göre Marmara Bölgesi, Karadeniz Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı Cumartesi gününe kadar devam edecek. Şu sıralar etkisini İstanbul, Ankara, Bursa, ve Balıkesir'de gösteren kar yağışının diğer illerde de yağması bekleniyor.



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METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU AÇIKLAMASI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı bölgelerde 2 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'in batısında kuvvetlice (30-50 Km/sa), Marmara'da kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 Km/sa) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, hafif kar yağışlı 0

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 2

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 7

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların iç kesimleri ile zamanla il genelinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 5

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı -1

Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8



BALIKESİR'DE KAR YAĞIŞI BAŞLADI



Balıkesir'in yüksek bölgelerinde kar yağışı başladı. Meteorolojinin günler öncesinden uyardığı kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde trafikte aksama oldu. Özellikle Balıkesir-Dursunbey arası yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kayarak ulaşımı olumsuz etkiledi.



DİYARBAKIR'DA KAR YAĞIŞI



Dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ile birlikte ilçe beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı kırsal kesimdeki yerleşim birimlerinde daha fazla etkili oldu. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 10 santimetre, yüksek kesimlerde ise 20 santimetre olarak ölçüldü.



SİNOP İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI



Meteorolojiden yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: "Kar yağışının özellikle Kastamonu, Sinop kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer yoğun olması beklenmektedir. Yağışlı ve soğuk hava nedeniyle, hava sıcaklıkları düşerek mevsim normallerinin altında seyretmesi tahmin edilmektedir."