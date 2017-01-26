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İstanbul'da bebeğin denize atılması

  • Giriş Tarihi: 26.1.2017 23:27
İstanbul'da bebeğin denize atılması
İstanbul'da bebeğin denize atılması

Fatih'te, 40 günlük bebeğini denize attığını öne süren kadın ile birlikte yaşadığı belirtilen erkek arkadaşı tutuklandı

Fatih'te, 40 günlük bebeğini denize attığını iddia eden kadın ve birlikte yaşadığı belirtilen erkek arkadaşı tutuklandı.

Çağlayan'daki Adalet Sarayına sevk edilen F.K. (35) ile birlikte yaşadığı belirtilen erkek arkadaşı M.T'nin savcılık sorgusu sona erdi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerin tutuklanmasına karar verildi.

Önceki gün polise başvuran F.K. (35), 1.5 yıldır nikahsız birlikte yaşadığı M.T'nin (36) istememesi üzerine bebeğini kuru sıkı tabancayla ateş ederek öldürmek istediğini, başarılı olamayınca da Eminönü'ndeki Şehir Hatları Vapur İskelesinin yanından denize attığını söylemişti. Bunun üzerine, bebeğin bulunması için denizde arama çalışması başlatılmıştı.

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