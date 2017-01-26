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İstanbul'da

AA
  • Giriş Tarihi: 26.1.2017 19:44
İstanbul'da elektrik kesintisi
İstanbul'da elektrik kesintisi

Avrupa yakasındaki 5 ilçede, 28 Ocak Cumartesi ve 29 Ocak Pazar günü uygulanacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, Esenyurt, Sarıyer, Beylikdüzü, Avcılar ve Büyükçekmece'de bazı mahalleler 28 ve 29 Ocak'ta elektrik alamayacak.

yapılacak yerler ve saatleri şöyle:

"28 Ocak Cumartesi günü; Esenyurt'ta 19.00-21.00 saatlerinde Zafer Mahallesi, Ekin Caddesi.

29 Ocak Pazar günü; Sarıyer'de 09.00-11.50 saatlerinde Ayazağa, Maslak, Darüşşafaka ve Derbent mahalleleri,

Beylikdüzü'nde 10.00-12.00 saatlerinde Beylikdüzü OSB Mahallesi, 2. Bulvar, 4, 5, 6, 7, 8. ve 9. caddeler, Yakuplu Mahallesi, Liman Caddesi,

Avcılar'da 10.00-12.00 saatlerinde Üniversite Mahallesi, Selvi Sokak,

Büyükçekmece'de 12.00-14.00 saatlerinde Kumburgaz Mahallesi, Yalı Caddesi, Şahika, Şan ve Umutlu sokaklar, Umut ve Vatan 2 caddeleri, Volkan Sokak, Bağderesi Caddesi, Karanfil 3 Sokak, Kürk ve D-100 Karayolu caddeleri."

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