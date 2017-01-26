Karda ikinci perde

Kar, Bolu Dağı’nda etkili oldu. Bazı illerde ulaşım aksarken, karla mücadele ekipleri alarma geçt

Balkanlar'dan gelen soğuk ve kar yağışlı hava dün etkisini göstermeye başladı. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar etkili oldu. Afyonkarahisar, Erzurum, Bayburt, Ağrı, Erzincan, Eskişehir, Hakkari ve Gaziantep'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Erzincan - Sivas Karayolu'ndaki 2 bin 160 rakımlı Sakaltutan Geçidi ile Bayburt-Erzurum karayolunun Kop Dağı mevkisinde kar ve buzlanma ulaşımı aksattı. Kars'ta kar yağınca hava sıcaklığı yükseldi. Meteoroloji Trabzon, Rize ve Artvin'de yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. Konya'da Mustafa Çolak (66) karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü. İstanbul'da da karla mücadele ekipleri alarma geçti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Atatürk Havalimanı'nda karla mücadelede kullanılan araçlarına takviye yaptı. Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarındaki kapasitenin yüzde 20 azaltılması nedeniyle THY, 26-27 Ocak'ta 327 seferini iptal etti.



Cevdet ÖZDEMİR - Kasım ŞAHİN - İhsan TUNÇOĞLU - Rıdvan UYSAL / SABAH