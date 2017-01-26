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Kemer'de tur midibüsü devrildi: 13 yaralı

  • Giriş Tarihi: 26.1.2017 19:28 Güncelleme Tarihi: 26.1.2017 19:32
Kemer'de tur midibüsü devrildi: 13 yaralı
Kemer'de tur midibüsü devrildi: 13 yaralı

Antalya'nın Kemer İlçesi'nde Alman turist kafilesini taşıyan midibüsün devrildiği kazada 13 turist yaralandı.

Kumluca'dan Side'ye giden Alman turistlerin bulunduğu 41 yaşındaki Semih Özcan yönetimindeki 07 S 2381 plakalı tur midibüsü, saat 14.30 sıralarında Tekirova Mahallesi Yarıkpınar Mevkii'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yattı. Sürüklenerek yol ortasında duran midibüsteki sürücü ve rehber kazayı yara almadan atlatırken, 13 turist ise yaralandı.

Kaza ardından ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Kemer merkezdeki hastanelere götürülen yaralılar tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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