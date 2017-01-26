Sirkeci’de anne vahşeti

İstanbul Sirkeci’de dün güvenlik görevlileri kan donduran bir olaya şahit oldu. 35 yaşındaki Fatma K. 40 günlük bebeğini denize attı. Kadının bebeğini silahla vurduğu, ölmeyince denize attığı ortaya çıktı

Anne vahşeti dün sabah saatlerinde İstanbul Sirkeci'deki BUDO iskelesinde meydana geldi. 4 yaşındaki erkek çocuğunun babasından 2 yıl önce ayrılan Fatma K. (35) Kâğıthane Gültepe'de Mustafa T. (36) ile yaşamaya başladı. İkilinin Tuğçe adını verdikleri kız bebeği dünyaya geldi. İddiaya göre bir süre sonra bebeği istemeyen Mustafa T., "P... ini de al git. Ne yapıyorsan yap, bakamayız buna. Bundan kurtul" dedi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen anne, bebeğini ve kendini öldürmeyi planladı. Genç kadın önce Bağcılar'a giderek oğlunu ziyaret etti. Evine döndü ve kurusıkı silahla 40 günlük Tuğçe bebeğin karnına iki el ateş etti. Bebek yaralandı. Bebeği kundağına koyan kadın saat 06.00 sıralarında taksiyle Sirkeci'ye gitti. BUDO iskelesinin bulunduğu alandan bebeği denize attı. Kendisini gören güvenlik görevlisinin sorularına, "Bebeğin göbek bağını attım" dedi. Görevli polisi aradı. Uzaklaşmak üzere olan anne, kelepçelenerek gözaltına alındı. Fatih Asayiş Büro ekibinin ulaştığı taksici, "Yanında bebek vardı. Yol boyunca ağlıyordu" dedi. Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik denizde bebeği arama çalışmaları başlattı. Emniyette olayı itiraf eden anne, Mustafa T.'nin kendisini buna zorladığını iddia etti. Mustafa T. de gözaltına alındı.