Son dakika: Üsküdar’da 4 katlı binada yangın

Üsküdar’da 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede dairelere sıçrayan yangında alevler binanın üst kısmını kapladı. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık iki saat sonra kontrol altına alındı

Üsküdar'da, beş katlı ahşap binada çıkan ve bitişiğindeki binaya da sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Valide-i Atik Mahallesi, Çavuşdere Caddesi'ndeki 5 katlı ahşap binada başlayan ve bitişikteki binaya sıçrayan yangına, Üsküdar ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışmalarına TOMA'lar da destek verdi.

Yangın, iftaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Büyük çapta hasara neden olan yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Valide-i Atik Mahallesi, Çavuşdere Caddesi'ndeki 5 katlı ahşap binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, alevler, yan tarafta bulunan ve üst katı ahşap olan 4 katlı binaya da sıçramıştı.

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER