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Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı

İHA
  • Giriş Tarihi: 26.1.2017 14:23
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı

Tokat’ta yolcu otobüsü ile otomobili çarpıştı, 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Tokat-Amasya karayolu Kuruçay mevkisi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, virajı alamayan bir otomobil kontrolden çıkarak karşı yöne geçip yolcu otobüsüyle çarpıştı. Amasya'dan Tokat istikametine seyir halinde olan otobüsü şoförü de otomobile çarpmamak için manevra yapınca otobüs araçla birlikte şarampole savruldu. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre otobüsün önünde sürüklenen otomobilde bulunan 4 kişiden 3'ü hayatını kaybederken, otobüs şoförü ile birlikte 5 kişi yaralandı.

Olay yerinde araç içindeki cenazelerin kimlik tespiti çalışmaları devam ediyor.

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