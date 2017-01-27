15 Temmuz gazisi Erdoğan’ı bekliyor

Cuntacı hainlerin kurşunu beynine isabet eden Mehmet Yaman, 6 aydır hastanede yaşam savaşı veriyor. Baba Mustafa Yaman, “Hastane evimiz oldu. Oğlum en çok Cumhurbaşkanımız’ı görmek istiyor” dedi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde cuntacı hainleri durdurmaya çalışırken beynine mermi isabet eden Mehmet Yaman, 6 aydır yatağa bağımlı halde yaşıyor. Makineyle nefes alabilen, sadece kısa bir süreliğine kendisi nefes alması sağlanan gazinin babası Mustafa Yaman, "Hastane adeta evimiz gibi oldu. Gazi babasıyım ben. Oğlumu bırakır mıyım hiç?" diye konuştu.



'VATAN KURTULDU MEHMEDİM...'

43 yaşındaki Mehmet Yaman, alçak darbe girişimini haber alır almaz, cuntacı hainlerin karşısına dikilmek için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne koştu. Darbe girişimini bertaraf eden kahraman milletin arasına katılan bir nefer oldu. Demokrasi ve vatan uğruna canından vazgeçen Mehmet Yaman'ın beynine G3 mermisinden sıçrayan şarapnel parçası isabet etti. İlk götürüldüğü Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde günlerce uyutuldu. Ardından Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'ne sevk edildi. 78 gün dünyayla bağlantısı durdu 3 çocuk babası kahraman gazinin... Sağlık Bakanlığı gaziye sahip çıktı ve onu özel bir hastaneye sevk etti. Eylül ayından bu yana tedavisi Amerikan Hastanesi'nde süren gazinin sağlık durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Beyninde biriken su temizlendi. Akciğerlerindeki yırtık düzeltildi. Sürekli yatarak tedavi görmesi nedeniyle sırtında çıkan büyük yaralar iyileştirildi. Haftalar sonra gözlerini açan Mehmet, ailesini tanımaya başladı. Konuşamasa bile onları anladığını belli etmeye başladı. Babası Mustafa Yaman, "Mehmedim uyandın, vatan kurtuldu Mehmedim" darbenin geçtiğini oğluna müjdeledi.



'CUMHURBAŞKANI ONA UMUT VERİR'

Tam 6 aydır hastanede yaşam mücadelesi veren Mehmet Yaman'ın 70 yaşındaki babası Mustafa Yaman gazi oğlunun başından bir an olsun ayrılmıyor. Mustafa Yaman, "Hastane evimiz oldu. Oğlum, en çok Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek istiyor. Onu televizyonda görünce heyecanlanıyor. Cumhurbaşkanı'nı bekliyor. Erdoğan, Mehmedim'i ziyaret ederse, ona hayata bağlanması için umut verir" diyor.



'BUNA DA ŞÜKÜR'

HÂLÂ yatağa bağımlı olan ve makineye bağlı şekilde nefes alabilen Mehmet Yaman, günde birkaç kez solunum cihazından ayrılıyor. Tedavisinin daha uzun süreceğini söyleyen babası, "Dudaklarıyla bir şeyler ifade etmeye çalışıyor ama sesi çıkmıyor. Başının sağ tarafında çöküklük var. Bu da daha sonra plastik cerrahi operasyonuyla düzeltilecek. Fizik tedavi süreçlerimiz olacak. Buna da şükür" dedi.