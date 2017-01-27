X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER 9 yaşındaki zihinsel engelli çocuk yanarak öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

9 yaşındaki zihinsel engelli çocuk yanarak öldü

İHA
  • Giriş Tarihi: 27.1.2017 14:14 Güncelleme Tarihi: 27.1.2017 14:16
9 yaşındaki zihinsel engelli çocuk yanarak öldü
9 yaşındaki zihinsel engelli çocuk yanarak öldü

Sakarya’nın Geyve ilçesinde bir evde çıkan yangında 9 yaşındaki zihinsel engelli çocuk yanarak öldü.

Edinilen bilgiye göre, Geyve ilçesi İnciksuyu Mahallesinde gece saat 23.00 sıralarında bir evde sobadan yatak üzerine sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredeki vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yangın sırasında evde tek başına bulunan ve yatakta yattığı öğrenilen 9 yaşındaki zihinsel engelli İsmail Serhat B., sağlık görevlilerince Geyve Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan zihinsel engelli çocuk yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.