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Acillere ‘Alo hekim’ hattı

ANKARA
  • Giriş Tarihi: 27.1.2017
Acillere ‘Alo hekim’ hattı
Acillere ‘Alo hekim’ hattı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, kış aylarında acillerde artan yoğunluğu azaltmak için "Alo Hekimim" hattı kuracaklarını açıkladı. Bakan Akdağ, hastaların önce hekime telefonda danışacaklarını sonra gerekirse acile gideceklerini söyledi. Akdağ şunları kaydetti: "Acil servislerdeki yoğunluğu azaltmak için bazı tedbirler alacağız. Aile hekimlerimizi, belli günler için telefonla vatandaşlarla görüşebilecek hale getireceğiz. Bir hat olacak aynı 112 hattı gibi ya da bizim 184 hattı gibi ama bu sadece hastalık durumunuz için sizin karşınıza bir aile hekimi çıkacak. Sizin kendi aile hekiminiz değil, o gün nöbetçi olan bir aile hekimi çıkacak. Ona danışabileceksiniz. Size bir anlamda rehberlik yapacak. Eğer ufak bir risk varsa, acile gitmenizi gerektiren sizi acile yönlendirecek, değilse bazı tavsiyeleri olacak. Bu sistem Danimarka'da ve İngiltere'de uygulanıyor. Biz de önümüzdeki 6 ay içinde uygulamak için çalışacağız. Aile Hekimleri Dernekleri de sistemi makul karşıladılar."

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