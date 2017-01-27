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İstanbul’da donarak ölen şahsın kimliği belli oldu

İHA
  • Giriş Tarihi: 27.1.2017 15:48
İstanbul’da donarak ölen şahsın kimliği belli oldu
İstanbul’da donarak ölen şahsın kimliği belli oldu

İstanbul Beyoğlu’nda sabah saatlerinde donarak hayatını kaybeden şahsın kimliği belli oldu.

İstanbul Beyoğlu'nda sabah saatlerinde donarak hayatını kaybeden şahsın kimliği belli oldu.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde sabah saatlerinde Tarihi Tophane Çeşmesi'nde hareketsiz yatan bir şahıs fark edilmiş ve sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiği belirlenmişti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerde soğuk havadan dolayı donarak öldüğü tespit edilen kişinin kimliği belli oldu. 65 yaşında olduğu belirlenen talihsiz adamın isminin Selahattin Yılmaz olduğu tespit edildi.

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