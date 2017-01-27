Kalaşnikof 'aşığı' çete üyesi yine gözaltına alındı

Adana'da geçen yıl evinde yakalattığı Kalaşnikof tüfek için "Anamdan daha çok seviyorum" diyen koltuk değnekli çete üyesi 36 yaşındaki Haşim Acar'ın, yaralama iddiasıyla evine yapılan baskında bir ruhsatsız tabanca ile 5 kilo esrar ele geçirildi.

Merkez Seyhan İlçesi Dağlıoğlu Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde 20 Ocak'ta Sıtkı Acar tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan Acar tedavi altına alınırken, polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı. Sıtkı Acar'ı, koltuk değnekleri ile yürüyebilen bedensel engelli tesadüfen aynı soyadı taşıyan Haşim Acar'ın vurduğunu belirledi. Şüphelinin evine baskın yapan polis, Acar ile beraberindeki Hasan Emre Sevindik'i gözaltına aldı. Acar'ın evinin yanında arama yapan polis, poşete sarılı olarak taşların arasına gizlenmiş Tomson marka otomatik tabanca, 1 şarjör ile 30 mermi buldu. Polisleri görünce elektrikli bisiklete binerek kaçmaya çalışan Celal Peköz de kovalamaca sonucu yakalandı. Peköz'ün elektrikli bisikletinin sepetinde 5 kilo esrar ele geçirildi. 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.



'ANAMDAN ÇOK SEVİYORUM' DEMİŞTİ



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 10 Kasım 2015'de düzenlediği silahlı çete operasyonunda yatağında yakalanan Haşim Acar'ın koynunda Kalaşnikof marka tüfek ele geçirildi. 'Kalaşnikofu anamdan çok seviyorum' diyen Acar, tutuklandı, 8 ay sonra da tahliye edildi. Haşim Acar, 22 Aralık 2016'da da otomobil ile giderken kendisine yol vermediğini ileri sürdüğü halk otobüsüne de tabancayla ateş etmişti.