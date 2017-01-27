Kızartma yağ!

Prof. Dr. Canan Karatay, palm yağı dahil zeytinyağı dışındaki yağlarla yapılan kızartmaların ölüm riski taşıdığını açıkladı. Şeker ve ekmeğin zararını anlattı

Her açıklamasıyla olay yaratan Prof. Dr. Canan Karatay, zeytinyağı ve tereyağ dışındaki tüm yağların tehlikeli olduğunu açıkladı. Reklamı yapılan ve paket ürünlerden uzak durulması gerektiğini anlatan Karatay, sözlerini şöyle sürdürdü: Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, SGK bilsin ki; hastalıkların sebebi o reklamlar. Hiçbir doğal ürünün reklamını gördünüz mü? Hiçbir kuzunun çıkıp da 'Benim etim tazedir, yağım sağlıklıdır' dediğini gördünüz mü?"



30 TÜR YAĞ VAR

Doğada 30 türlü yağ bulunduğunu belirten Karatay, "Bütün bu yağların içeriğinde, doymuş dediğimiz katı yağlar, tekli doymamış dediğimiz zeytinyağı ve fındık yağı ile çoklu doymamış dediğimiz yağlar değişik oranlarda bulunur. Bu bağlamda, çoklu doymamış yağları içeren bütün çekirdek yağlar çok hassas, yani çok çabuk bozulan yağlardır. En ufak ısıda, güneşte ve basınca maruz kalınca, bozulurlar, doğallıkları kalmaz, içerdikleri değerli besin öğeleri yok olur ve kanserojen olurlar. 80 derece ile 50 derecenin hiçbir farkı yoktur" dedi. "Ayçiçeği, mısır özü ve palmiye yağı"nın aynı olduğunu belirten Karatay, "Bunlarla kızartma yapıldığında çok tehlikelidir. Altını çiziyorum, zeytinyağı değil! Zeytinyağı meyvenin yağıdır. Tekli doymuş olduğu için çabuk bozulmaz. Tereyağı katı bir yağdır, çabuk ve kolay bozulmadığı için sağlık kaynağıdır" diye konuştu. Karatay, "Kanser olmak istemeyenler, kesinlikle ekmek ve şeker yenmeyecek. Şekerle ekmeğin bir farkı yok. Tansiyon, kalp, Alzheimer, Parkinson da aynı. Hepsinin temelinde ekmek, şeker, yatıyor" dedi.