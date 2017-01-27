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Marmara'da gemi batıyor

  • Giriş Tarihi: 27.1.2017 19:25 Güncelleme Tarihi: 27.1.2017 19:27
Marmara'da gemi batıyor
Marmara'da gemi batıyor

Zeytinburnu açıklarında demirli halde bulunan "Bereket" adlı kuruyük gemisi batmaya başladı. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri gemi çevresinde önlem aldı.

ÇEVRESİNDE ÖNLEM ALINDI

Zeytinburnu açıklarında demirli haldeki bir geminin su alarak batmaya başladığı ihbarı üzerine Deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipleri yarı batmış haldeki "Bereket" adlı geminin çevresinde önlem aldı.

MÜRETTEBATI YOK

Herhangi bir mürettebatın olmadığı öğrenilen geminin bilinmeyen bir nedenle su alarak batmaya başladığı belirlendi.

KURTARMA TALEBİ DE YOK

Gemi ile ilgili kurtarılma talebinin de bulunmadığını öğrenildi.

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