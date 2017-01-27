Otobüslerde sivil polis dönemi

Toplu taşıma araçları ile yolcu otobüslerine yolcu gibi binecek sivil trafik polisleri, habersiz denetimler yapacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, ölümlü trafik kazalarının azaltılması yönündeki talimatı doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Emniyet Genel Müdürlüğü, trafikte sivil polislerce habersiz denetleme yapılmasına ilişkin genelgeyi 81 il emniyet müdürlüğüne gönderdi.

Şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçlarının sürekli denetlenmesi ve şoförler üzerinde "algılanan yakalanma riski" duygusunun yoğun bir şekilde hissettirilmesinin kural ihlallerini azaltacağı belirtilen genelgeye göre, il emniyet müdürlükleri bünyesindeki sivil trafik polisleri, şehir içi belediye otobüsleri, özel halk otobüsleri, ticari minibüs, otobüs ve taksiler ile şehirlerarası yolcu otobüslerinde de görev yapacak.

Denetimler toplu taşıma araçlarında ücret ödemek suretiyle sivil polisler tarafından gerçekleştirilecek.

TRAFİK KURALLARINA UYUP UYMADIKLARI DA KONTROL EDİLECEK

Önceden belirlenen güzergah boyunca yolcu olarak seyahat edecek polis, bu sürede sürücünün yaptığı indirme-bindirme, trafik ışıkları, yatay ve düşey işaretlere uyma, şerit kullanma ve değiştirme, fazla yolcu, telefonla konuşma, kavşaklarda geçiş ve dönüş kurallarına uyup uymadığını denetleyerek kural ihlallerini tek tek tespit edecek.

Trafik kuralı ihlali yaptığı tespit edilen sürücü, resmi ekibin bulunduğu yere geldiğinde durdurulacak.

CEZA KESEBİLECEK

Araçtaki sivil polis, kimliğini göstermek suretiyle görevini açıkladıktan sonra kural ihlalleri konusunda sürücü ve yolcuları bilgilendirerek cezai işlem uygulayacak.

Genelge doğrultusunda şehirlerarası yollarda da sivil trafik polislerince 24 saat esasına göre denetim yapılacak. Bu amaçla personel sadece komşu illere, aynı gün içerisinde yolcu olarak gidip gelecek.

Seyahat süresince şoför ve karayolu gözlemlenerek, sürücünün telefonla konuşma, çalışma ve dinlenme süreleri, yolcuların emniyet kemeri konusunda uyarılıp uyarılmadığı, sigara içme ve diğer trafik kurallarına uyulup uyulmadığı tespit edilecek.

Sürücünün kural ihlali yaptığının tespiti halinde "ihlal tespit tutanağı" düzenlenerek gidilen ilin otogarındaki trafik görevlilerine teslim edilecek ve yaptırım uygulanması sağlanacak.

Aynı ilde birden çok personel görevlendirilmesi halinde farklı otobüs ve firmalarla seyahat edilecek. Aynı güzergahta görevli personel aynı otobüste görev yapmayacak ve biletler farklı saatlerde alınacak.

Denetimler yıl boyunca aralıksız devam edecek.