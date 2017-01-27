Yeni Zelandalı askerin ailesi kanlı mendilini almaya geliyor

Çanakkale Savaşı’nda ölen Yeni Zelandalı asker George Uren’e ait kanlı mendil, Hollywood filmi gibi bir olayı ortaya çıkardı. Kanlı mendilin Türkiye’de olduğunu öğrenen ailesi, almak için Çanakkale’ye gelecek

Son günlerde Yeni Zelanda'da Hollywood filmi senaryolarını aratmayacak bir savaş hikayesi ülke gündemine oturdu. Olay 1915 yılında Çanakkale Savaşı sırasında geçiyor. Anzak askerleriyle cephede göğüs göğüse çarpışan Murat Ali adlı Türk askeri, savaş devam ederken yerde Yeni Zelandalı bir askerin cansız bedenine rastladı. Ve daha sonra cephede gördüğü George Uren adlı askerin cebindeki mendili hatıra olarak almaya karar verdi. Savaşın ilerleyen dönemlerinde ise bu mendili Conk Bayırı Muharebesi sırasında vurulan en yakın arkadaşı Yusuf Öz'ün yaralarını silmek için kullandı. Murat Ali, göğsünden ve kafasından vurulan Öz'ü kurtarmak için elinden geleni yapsa da, arkadaşının hayatını kaybetmesine engel olamadı. Savaşın bitiminde de bu mendili Öz'ün dul eşine saklaması için hediye etti. Murat Ali'nin söz konusu mendili Öz'ün eşine verirken, "Bu mendille Yusuf'un başından akan kanı durdurmaya çalıştım. Çok üzgünüm ki başarılı olamadım. Al sende kalsın. Bu eşinin hatırası" dedi.

DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİYDİ

Türk tarihçi ve gazeteci Ömer Arslan'ın ortaya çıkardığı olayın Yeni Zelanda'da duyulmasının ardından Anzak askeri Uren'in ailesi yerel basına konuştu. Söz konusu mendilin George Uren'in annesi tarafından işlendiğinin altını çizen Anzak askerinin torunu Perry Uren, "Dedem 1914'te 1'inci Dünya Savaşı için Mısır'a gönderildi. Daha sonra ise 1915'te Gelibolu'ya gitti. Mısır'dayken ninem ona bir mendil yollamış. Hatta bu mendili 28'inci yaş günü için oğluna (George Uren) göndermiş. Dedem de bunu savaş sırasında hep cebinde taşımış. Hatırası büyük" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE AİLEMİZ VAR'

Çanakkale'ye bağlı Hacıpehlivan köyünde, Öz ailesinin 102 yıldır sakladığı mendili almaya geleceklerini de sözlerine ekleyen Perry Uren, "Artık Türkiye'de de bir ailemiz var. Onlara ne kadar teşekkür etsem az. Gelibolu'ya mutlaka geleceğiz ve dedemin uğruna canını feda ettiği toprakları göreceğiz. İkinci ailem ile de bir araya geleceğiz" ifadelerini kullandı. Yeni Zelanda'nın Invercargill kentinde yaşayan Perry Uren şöyle devam etti: "Dedem ile birlikte savaşan 800 Anzak askeri de hayatını kaybetti. Bu tip savaş hikayelerinin başınıza gelebileceğine hiç ihtimal vermiyorsunuz. Ama oluyormuş. Rüya gibi bir durum" (Vatan)