Bahçede soğuk suyla yıkanan yaşlı adam huzurevinde

Gaziantep'te, altını kirlettiği için yakını olan kadın tarafından bahçede hortumla soğuk suyla yıkanan alzheimer hastası 83 yaşındaki Memet Keleş huzur evine yerleştirildi.

Hoşgör Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Alzheimer hastası Memet Keleş, altını kirlettiği için yakını olan adı açıklanmayan bir kadın tarafından bahçeye çıkarıldı. Kadın pijaması çıkartılan yaşlı Mehmet Keleş'i, soğuk olduğunu söylemesine rağmen hortumla yıkamaya çalıştı. Keleş'in bir ara tepki gösterip tokat atmaya çalıştığı kadın, başka bir yakınının yardım etmesiyle hortum tutarak yıkamayı sürdürdü.

İnternette yayılan ve çok sayıda kişi tarafından paylaşılan görüntüler, sosyal medya kullanıcıların tepkisini çekti.

Görüntülerin hızla yayılmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatıyla belediye görevlileri yaşlı adamın adresini belirlendi. Belediyeye bağlı ekipler, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileriyle Memet Keleş'i evinde ziyaret etti.

Mehmet Keleş ekipler tarafından huzur evine yerleştirilirken, ailesi hakkında yasal işlem başlatıldı. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.