Boğulan göçmeni gülerek izlediler

İtalya'nın dünyaca ünlü turist merkezi Venedik kentinde yaşanan bir olay, Avrupa'da göçmenlere yönelik her geçen gün artan ırkçılığı bir kez daha gözler önüne serdi. Gambiyalı bir sığınmacı olduğu belirlenen Pateh Sabally (22), yüzlerce kişinin gözü önünde Büyük Kanal'a düştü. Su üzerinde kalmaya çalışan sığınmacıya üç tane can simidi atıldı. Ancak görgü tanıklarının ifadelerine göre kimse atılan can simitlerini çekmedi. Ardından genç sığınmacı boğularak yaşamını yitirdi. O anda çekilen ve ardından sosyal medyaya yüklenen videolarda ise hem turistlerin hem de yerel halkın boğulan sığınmacıya yönelik ırkçı sözler sarf ettiği görüldü. Bir kişi "Hadi şimdi evine kadar yüz" derken, diğer kişi de gülerek "Bırakın boğulsun" dediği anlar görüntülere yansıdı. İtalyan yetkililerin utanç görüntüleriyle ilgili soruşturma başlattığı kaydedilirken, bazı haber kaynaklarında sığınmacının suya düşmediği intihar için atladığı ancak yine de yüzlerce kişinin kurtarmak için hiçbir şey yapmadığı kaydedildi.