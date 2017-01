Barcelona oyuncusu Arda Turan, “evet” dediği için kendisine yapılan eleştirilere, “İnandığım doğruları söylemeye devam edeceğim” diye yanıt verdi. 15 Temmuz gazileri de kampanyaya destek vererek, 15 Temmuz bir daha yaşanmasın diye “evet” dedi

Rıdvan Dilmen'in başlattığı "EVET" kampanyası, "hayır"cıların linç kampanyasına rağmen destek görmeye devam ediyor. "Evet" diyenlerden milli futbolcu Arda Turan, kendisine yönelik hakaretlere Instagram'dan yanıt verdi. Kimseyi kırmadan, birey olma hakkını kullanarak, hür iradesiyle fikrini belirttiğini söyleyen yıldız oyuncu, "Demokrasinin temel ve gerekli şartlarından biridir fikrini ifade etmek. İşin teknik tarafı siyasi bir tartışmadır. Ben bu ülkenin bir vatandaşı olarak, sadece görüşümü belirttim. Bu ülkeye ve Atatürk'e olan sevgimi, mesnetsiz ithamlarla sorgulamak ve yargılamak, kimsenin haddi değildir. Benim vicdanım rahat, özgür ve hürdür. İnandığım doğruları her zaman söyledim, söylemeye de devam edeceğim. Her eleştiriye tahammülüm var ama vatan sevgime, bayrağıma olan aşkıma yapılan hakarete tahammülüm yok" dedi.



DOĞUŞ: KİMSE DÜŞÜNCEME HAKARET ETMESİN

Şarkıcı Doğuş da kampanyaya destek verenlere gösterilen tepkilere kayıtsız kalmadı. Doğuş, linç kampanyasına imza atanlara şu sözlerle seslendi: "Sizinkiler 'Hayır' dediklerinde demokratik direniş oluyor, bizimkiler 'Evet' dediklerinde sarayın yalakası oluyorlar öyle mi? Siz her şeyi bilerek, bilinçli şekilde 'Hayır' diyorsunuz, biz hiçbir şey bilmeden körü körüne 'Evet' diyoruz! Kimse benim düşünceme hakaret edip saygısızlık gösteremez. Benim kimseye tepki vermediğim gibi ancak bu bayrak, vatan, toprak aşkından bahsedip de bu vatanımın, devletimin başında duran devlet büyüğüne de dosta, düşmana karşı demediğini bırakmayan bir kısmı sözde memleket düşünürüne de saygı duymam. Herkes bir haddini bilsin. Aynı memlekette ayrı millet kavramı yaratmaktan vazgeçin."



AFRİKALILAR'DAN DA DESTEK GELDİ

Nijerya Topluluğu Derneği Başkanı Emre Ergin: "Yeni Türkiye, güçlü Türkiye için, ben de 'evet' diyorum. Afrika halkı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı baba gibi görüyoruz. Bütün Afrika halkı adına ben diyorum ki; bu yeni kanun bu yeni devlet için evet. Bu yüzden Türk halkından bizim geleceğimiz için evet talep ediyorum. Teşekkür ederim Allah razı olsun." Çığ gibi büyüyen kampanyadaki diğer paylaşımlar şu şekilde:

Modacı Hakan Akkaya da kendisine seslenen NEYAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Diptaş'a verdiği yanıtında, "Daha güçlü ve daha güvenli bir Türkiye için ben de varım, 'evet' diyorum" dedi.



POSOFLU ÇOBANDAN 'EVET'

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ardahan Posof'ta çobanlık yapan Köksal Yardımcı'ya çağrıda bulunarak, "Milletin iradesinin önündeki engelleri ilanihaye kaldıracak olan bu fırsat için referandumda 'evet' diyorum. 15 Temmuz'da ferasetiyle herkeste hayranlık uyandıran Posoflu çoban Köksal Yardımcı sen de var mısın" dedi.

Köksal Yardımcı: Mustafa Demir kardeşim çağrını aldım, çok memnun kaldım. Reis-i Cumhuruma, Başbakanıma, milletvekillerime selamlarımı iletiyorum. Ben de bu çağrınıza evet diyorum.



15 TEMMUZ GAZİLERİ "EVET" DEDİ

Kampanyaya Ankara'nın Kazan ilçesindeki 15 Temmuz gazileri de destek verdi.

Gazi Mustafa Zorova: Zamanında Menderes'te hayır dedik, idam ettiler. Bir daha bu oyuna gelmeyeceğim. Şimdi evet diyeceğim ki hayırlı olsun. Beni kurşunlayıp bu hale getirenler bir daha bu ülkeye zarar vermesin diye evet diyorum.

Gazi Serkan Tuna, "Güçlü ve büyük bir Türkiye için evet. Ben de varım siz de var mısınız Lokman Ertürk başkanım" dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk: Ülkem için vatanım için ve güçlü bir Türkiye için ben de evet diyorum.

Gazi Cafer Akın: 15 Temmuz bir daha yaşanmasın diye evet.

Doğuş sordu: "Sizinkiler 'Hayır' dediklerinde demokratik direniş oluyor, bizimkiler "Evet" dediklerinde sarayın yalakası oluyorlar öyle mi?"

Yunus Emre KAVAK - Furkan KARA - Gökhan GÖKDUMAN / SABAH