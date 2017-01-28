Domatesin eski tadı geri geliyor

GDO’lu tarım ve zirai ilaçlama yöntemleri 50 yıl öncesiyle kıyasla domatesin genetiğini değiştirdi. Bilim insanları eski lezzeti kaybolan domateslere o lezzeti veren genlerden 25’ini keşfetti. Şimdi amaç insan eliyle mahvedilen domatesleri eski tadını yeniden verebilmek...

Bilim insanları şimdi de domateslerin kaybettikleri eski lezzetini tekrar kazanması için çalışıyor. ABD'deki Florida Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanları domatesin lezzetiyle bağlantılı 25 gen keşfetti. 2012'de yapılan başka bir araştırmada ise domatesin tadını belirleyen 6 gen keşfedilmişti. Çiftçiler kendilerine daha fazla para kazandırması için daha büyük boyutlardaki belli türlere yöneldiğinden, bazı domates türleri kayboldu. Yapılan genetik müdahale ve zirai ilaçlama yöntemleri domateslere 50 yıl öncesiyle kıyasla lezzet kaybettirdi. Uzmanlar 50 yıl önceki domateslerin lezzetini yeni nesil domateslerde yakalamak için çalışmalar başlattı. Araştırmacılar farklı cinslerdeki domates tarlaları arasında çapraz tozlaştırmayı sağlayarak daha lezzetli domatesler yetiştirilmesini hedefliyor.



ÇİFTÇİLERE EĞİTİM PROJESİ

İngiltere'de popüler olan Ailsa Craig cinsi domatesin 80 yıl önceki lezzetinin modern versiyonlarına göre daha lezzetli olduğu örneği veriliyor. Ancak söz konusu domates cinsinin fidesinin bir kerede 10 domates vermesi ve modern versiyonunda domates sayısının 20'ye kadar çıkması üreticilerin eski türe olan rağbetini azaltıyor. Ancak daha güzel bir tada sahip olan çeri domateslere olan talebin küresel düzeyde giderek artması da domateste büyüklükten çok tadın geliştirilmesine yönelik çalışmaları yüreklendiriyor. Üniversitede görev yapan Dr. Harry Klee, "Sadece geçen 50 yılda zarar gören özelliklerin bir yüzyıl öncesindeki hâline getirmeye çalışıyoruz. Süpermarkette satılan domatesleri daha lezzetli hâline getirebiliriz" diye konuştu. Proje kapsamında çiftçilere eğitim verilmesi de planlanıyor. ABD Tarım Bakanlığı (USDA) verilerine göre dünya genelinde en büyük domates üreticisi ülke Çin'ken, ABD ikinci sırada yer alıyor.