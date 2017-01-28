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Minik Tolga'nın feci ölümü

AA
  • Giriş Tarihi: 28.1.2017 18:30
Minik Tolga'nın feci ölümü
Minik Tolga'nın feci ölümü

Sivas'ta sobanın üzerine kolonya döken çocuk yaşamını yitirdi

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, sobanın üzerine kolonya döken 3 yaşındaki çocuk, vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıyar köyünde yaşayan Esra ve Timur Akgül çiftinin 3 yaşındaki çocukları Tolga, annesi dışarıda çamaşır astığı sırada, yanan sobanın üzerine kolonya döktü.

Parlayan alevler yüzünden kıyafetleri tutuşan çocuğun vücudunda ağır yanıklar oluştu.

Eve girdiğinde oğlunun yandığını gören anne, durumu yakınlarına bildirdi. 112 Acil Servis ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastaneye gelen çocuğun ailesi ve yakınları, gözyaşı döktü.

Çiftin 2 aylık bir bebekleri olduğu öğrenildi.

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