Yağ tenekeleri ve un çuvalları arasından çıkanlar şaşırttı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince bir baklavacı dükkanında yağ tenekeleri ve un çuvalları arasında gizlenmiş 800 adet mermi ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, gelen bir ihbarı değerlendiren Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, baklava dükkanında arama çalışması başlattı. Polis ekipleri tarafından yapılan aramalar neticesinde, işyerindeki un çuvalları ve yağ tenekelerine gizlenmiş 800 adet tabanca mermisi ile 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen 800 adet tabanca mermisi ile 2 adet ruhsatsız tabanca kontrol altına alınırken baklava dükkanı işleten iş yeri sahibi E.E. gözaltına alındı.