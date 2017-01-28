X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Yağ tenekeleri ve un çuvalları arasından çıkanlar şaşırttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Yağ tenekeleri ve un çuvalları arasından çıkanlar şaşırttı

İHA
  • Giriş Tarihi: 28.1.2017 23:08 Güncelleme Tarihi: 28.1.2017 23:09
Yağ tenekeleri ve un çuvalları arasından çıkanlar şaşırttı
Yağ tenekeleri ve un çuvalları arasından çıkanlar şaşırttı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince bir baklavacı dükkanında yağ tenekeleri ve un çuvalları arasında gizlenmiş 800 adet mermi ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, gelen bir ihbarı değerlendiren Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, baklava dükkanında arama çalışması başlattı. Polis ekipleri tarafından yapılan aramalar neticesinde, işyerindeki un çuvalları ve yağ tenekelerine gizlenmiş 800 adet tabanca mermisi ile 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen 800 adet tabanca mermisi ile 2 adet ruhsatsız tabanca kontrol altına alınırken baklava dükkanı işleten iş yeri sahibi E.E. gözaltına alındı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.